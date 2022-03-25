РИАМО - 25 мар. Сотрудники УФСБ России по Москве и Московской области по подозрению в шпионаже задержали уроженца Харькова с гражданством Украины и Польши по подозрению в шпионаже, сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что подозреваемого завербовали в агентурный аппарат Службы безопасности Украины. Подозреваемый работал под псевдонимом «Малыш».

В столичный регион он прибыл три года назад для того, чтобы вести разведку. Поступил в один из ведущих российских вузов на факультет «Политологии».

В УФСБ считают, что подозреваемый занимался сбором и передачей сведений в отношении украинских политологов и журналистов, которые работают в России. Речь идет о тех, кто является противниками действующей власти Украины.

Подозреваемого в шпионаже удалось задержать, когда он пытался получить данные о военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.

«Малыш» сознался в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. Он также рассказал об обстоятельствах его вербовки и о тех, заданиях, которые он выполнял.

Также задержанный пояснил, что ранее сотрудничал с Агентством разведки Польши, предоставляя информацию о студентах из Белоруссии и Украины.