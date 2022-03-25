РИАМО - 25 мар. УФАС Подмосковья приняло решение о включении данных об ООО «МОСТОРГ» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

С жалобой на действия компании в управление обратилось МБУ «Благоустройство-Балашиха».

Учреждение заключило с компанией контракт на поставку соли для промышленных целей. Однако общество нарушило условия исполнения контракта, и он был расторгнут учреждением в одностороннем порядке.

Компания не предоставила УФАС Подмосковья документы, которые подтвердили бы своевременное устранение нарушений. В связи с чем управление и приняло решение о включении сведений об ООО в реестр.