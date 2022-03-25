РИАМО - 25 мар. Специалисты обнаружили в природно-историческом парке «Измайлово» первые ростки семян клена остролистного, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Плоды этого дерева хорошо узнаваемы по своей двукрылой форме, их часто называют «вертолетиками». С помощью крыльев семена улетают на несколько десятков метров от дерева и из одного плода прорастают 2 дерева.

Высота кленов может достигать порядка 30 метров, для роста деревьев нужна влага. Прорастание происходит довольно быстро, часто стебель появляется еще в снегу.

У всходов клена остролистного фисташково-зеленая окраска, они напоминают птичьи перья.