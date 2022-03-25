РИАМО - 25 мар. Специалисты обнаружили в природно-историческом парке «Измайлово» первые ростки семян клена остролистного, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
Плоды этого дерева хорошо узнаваемы по своей двукрылой форме, их часто называют «вертолетиками». С помощью крыльев семена улетают на несколько десятков метров от дерева и из одного плода прорастают 2 дерева.
Высота кленов может достигать порядка 30 метров, для роста деревьев нужна влага. Прорастание происходит довольно быстро, часто стебель появляется еще в снегу.
У всходов клена остролистного фисташково-зеленая окраска, они напоминают птичьи перья.
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