РИАМО - 25 мар. Московское областное управление ФАС России наложило на ООО «Мед Арт» штраф в 150 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в УФАС Подмосковья обратился гражданин, который сообщил, что получил от компании рекламный звонок, на который не давал согласие. На основании обращения в отношении компании было возбуждено административное расследование.

По итогам разбирательств ведомство вынесло постановление о привлечении ООО «Мед Арт» к административной ответственности и наложило на компанию штраф в размере 150 тыс. рублей. Общество не согласилось с постановлением и обратилось в суд.

Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Мед Арт» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС.