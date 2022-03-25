РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мар. Прокуратура городского округа Люберцы будет оказывать предпринимателям разъяснительную помощь в связи с появлением новых нормативно-правовых документов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Особенно это актуально сейчас, когда принимается очень много законов, правовых актов», – сказал первый заместитель городского прокурора Нарек Челебян.

Взаимодействие прокуратуры и бизнеса обсудили на внеочередном собрании Люберецкой торгово-промышленной палаты. На нем присутствовали президент ТПП Николай Кантович, замглавы администрации округа Андрей Сыров и депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско.

«В марте текущего года правительство РФ приняло постановление «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». Согласно документу, все плановые проверки, которые были включены в реестр контролирующих органов, проводиться не будут, кроме исключений – это объекты чрезвычайно высокого риска. Что касается внеплановых проверок, они должны быть согласованы с органами прокуратуры», – добавил Челебян.

Он уточнил, что в прошлом году Люберецкая прокуратура согласовала 30% внеплановых проверок, однако в этом году правила ужесточили. Теперь контроль будет касаться только тех случаев, когда речь идет об угрозе жизни и здоровью граждан, а также угрозе обороны страны и безопасности государства.