РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мар. 11 участков проведения общеобластного субботника определено в городском округе Мытищи, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Общеобластной субботник в этом году пройдет 16 апреля. О его проведении объявил губернатор Московской области в ходе совещания с руководителями ведомств и главами округов.

В Мытищах в настоящее время определено 11 участков для проведения городского субботника. В основном они расположены вдоль Яузы. Управляющими организациями и муниципальными учреждениями ведутся работы по подготовке и закупке инвентаря. На сегодняшний день определено уже 66 пунктов выдачи инвентаря.

На портале «Добродел» уже с 1 апреля будет работать интерактивная карта мест, где предоставляется инвентарь. Кроме того, дополнительная информация будет размещена в местных СМИ, социальных сетях, на информационных стендах многоквартирных домов.

В ходе субботника приведут в порядок дворы, скверы, парковые зоны, территории промышленных предприятий, торговых объектов, социальную инфраструктуру, а также памятники Великой Отечественной войны и прилегающую к ним территорию.