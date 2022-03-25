РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 мар. Госавтоинспекторы Щелкова рекомендуют автомобилистам быть предельно внимательными из-за прогнозируемого ухудшения дорожной обстановки в результате понижения температуры, выпадения мокрого снега, ночных заморозков и снижения видимости, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД МУ МВД России «Щелковское».

Автоинспекторами проводится регулярный мониторинг дорожной обстановки. Личный состав ведомства ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию.

Водителям следует уделить особое внимание при проезде эстакад, мостов и путепроводов, именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи. Кроме того, требуется проверить уровень стеклоочистительной жидкости, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила проезда пешеходных переходов.

В случае возникновения ситуаций, связанных с неисправностью транспортных средств либо другими происшествиями, необходимо обращаться за помощью в Центр управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской̆ области по телефону: 8(495)688-81-71 или на единый̆ номер 112.