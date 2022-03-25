РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мар. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым открыл новый офис МФЦ в микрорайоне Железнодорожный.

«Это один из филиалов «МФЦ городского округа Балашиха». Открытие нового филиала обусловлено, прежде всего, быстрыми темпами роста населения в этой части Балашихи. У офиса удобное расположение и транспортная доступность, а внутри все предусмотрено для комфортного пребывания», - написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что здесь созданы все необходимые условия для маломобильных граждан.

Общая площадь здания - около 850 кв. м. Благодаря такому большому помещению появилась возможность увеличить количество окон приема и выдачи документов до 30.

«Новый офис филиала соответствует Единому общефедеральному фирменному стилю «Мои Документы», - заключил Брынцалов.