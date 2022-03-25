РИАМО - 25 мар. Россия 1 января 2023 года планирует денонсировать соглашение о гарантиях прав граждан – участников СНГ в области пенсионного обеспечения, сообщает РБК.

Мера не затронет уже действующих пенсионеров, в основном изменения коснутся мигрантов. При этом со странами ЕАЭС уже заключено новое соглашение.

Предыдущее соглашение выполняло задачу по учету интересов граждан, которые имели стаж работы в СССР. Из-за перехода на систему пенсионного обеспечения путем уплаченных страховых взносов договор СНГ не позволял гражданам в полной мере реализовать свои пенсионные права.

Законопроект о выходе из соглашения был разработан Минтрудом и МИД России и уже получил согласование с Минэкономразвития, Пенсионным фондом, Минфином, государственно-правовым управлением президента и Счетной палатой.

Мера позволит снизить нагрузку на российский бюджет. В связи с ростом миграции в Россию росли и затраты на реализацию соглашения, так как граждане, которые не имели или имели минимальный стаж работы в СССР подпадали под действие документа.

Изменения не затронут жизнь уже действующих пенсионеров. Однако будущим пенсионерам выплаты будут назначаться по новым правилам. Так, со странами ЕАЭС РФ заключила соглашение, в соответствии с которым расходы на пенсию будут делиться по пропорциональной системе.

Двухстороннее соглашение на тех же условиях заключено и с Молдавией, и с Узбекистаном.