РИАМО - 25 мар. На выходных в Одинцовском кампусе МГИМО прошел День открытых дверей. Абитуриентам представили новые образовательные программы, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

На мероприятии руководство вуза рассказало об уровнях образования, которые реализуются в филиале, индивидуальные образовательные траектории и особый подход к студентам.

Набор на программы бакалавриата не превышает 240 человек, а на магистратуру – 200 человек.

В кампусе в Одинцовском округе реализуется программа профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий». Она призвана сформировать комплекс знаний и выработать умения и навыки для работы в сфере ЖКХ, развития городов и городских территорий.

Студенты, прошедшие данную программу, получают квалификацию специалистов мирового уровня. Они получают возможность прослушать закрытые лекции передовых экспертов-практиков.

«Неоспоримым преимуществом программы является возможность пройти независимую оценку квалификаций и получить федеральное свидетельство о присвоении квалификации, а также наставничество от экспертов Научно-технического совета министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области», – заявил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.