РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 мар. Работники ПАО «Россети Московский регион», в том числе и из Щелкова, приняли участие в Общероссийской акции «Своих не бросаем» в поддержку переселенцев из Донбасса, сообщает пресс-служба компании «Россети Московский регион».

В общей сложности было собрано более 700 коробок с продуктами питания, около 100 – c бытовой химией, более 25 – с детскими вещами, канцтоварами и книгами, 11 – с вещами для взрослых, 8 обогревателей, 300 комплектов кроватей, одеял, подушек, постельного белья и полотенец.

С 16 по 22 марта в каждом филиале и во всех офисах исполнительного аппарата компании была организована работа по сбору предметов первой необходимости, в которых остро нуждаются беженцы из ДНР и ЛНР.

Так, энергетики Балашихинского района электрических сетей (в том числе Щелковского участка) «Восточных электрических сетей» (ВЭС), чтобы поддержать людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, закупили и привезли на пункт приема, расположенный в здании администрации городского округа Реутов, предметы первой необходимости: продукты питания, бытовую химию, одежду, канцелярские товары. Все в соответствии с требованиями – новое, в цельной упаковке и с этикетками, а продукты питания – с длительным сроком хранения.

Акцию также поддержал профком первичной профсоюзной организации ВЭС, который с согласия членов профсоюза приобрел для беженцев гуманитарную помощь на профсоюзные взносы.