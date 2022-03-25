РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. В микрорайоне Лаговский подмосковного Подольска в текущем году установят 8 детских площадок, сообщает пресс-служба администрации округа.

По муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды» запланирована установка новых детских игровых площадок по адресам: д. Северово, возле магазина; д. Алтухово, д. 40; д. Лаговское, у д. 27; д. Гривно, у д. 32; д. Сергеевка, у д. 89.

По губернаторской программе «Наше Подмосковье» в 2022 году планируется установить 3 современные детские игровые площадки по адресам: п. Железнодорожный, ул. Большая Серпуховская, во дворе домов 206, 208, 214, 214А, 214Б; с. Сынково, ул. Центральная, во дворе домов 5, 6, 7, 8, 9; поселок Радиоцентра «Романцево», во дворе домов 4, 5, 7, 8.

Срок проведения работ с даты заключения контракта - по 30 октября.