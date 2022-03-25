РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. В подмосковном Подольске в парке им. Виктора Талалихина 26 и 27 марта проведут развлекательные программы, концерт, занятия в школе цифровых технологий и клубе английского языка, сообщает администрация парка.

В субботу с 12:00 до 13:00 гостей ждет развлекательно-игровая программа для детей на танцевальной веранде, а с 13:00 - дискотека для детей.

В️ воскресенье в 12:00 всех желающих приглашают на концерт. Культурно-просветительский центр «Дубровицы» представит концертную программу Владимира Нестеренко «Рок-н-ролл жив!». С 13:00 до 14:00 пройдет дискотека для детей.

Бесплатные занятия в школе цифровых технологий в помещении «Сказочный лес» пройдут в субботу и воскресенье с 13:00 до 16:00.

Занятия в клубе разговорного английского проведут в воскресенье в 12:00 в помещении «Сказочный лес».

5D кинотеатр будет работать с 11:00 до 21:00.



Лошади, пони, верблюд Городского конного центра в выходные начнут катать гостей по парку с 12:00 и завершат в 19:00.