РИАМО - 25 мар. Фракция ЛДПР в Государственной думе опровергла сообщения о смерти лидера партии Владимира Жириновского в своем Telegram-канале.

«Буквально час назад врачи отправили Владимира Вольфовича на плановую процедуру. Его состояние стабильно. Никаких негативных перемен в его здоровье нет!» – говорится в сообщении.

Информацию о смерти Жириновского также опроверг председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, состояние политика остается тяжелым, врачи оказывают ему необходимую помощь.

Ранее в СМИ появились сообщения о смерти Владимира Жириновского. Политик проходит лечение после заражения коронавирусом.