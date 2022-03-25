РИАМО - 25 мар. Умение прощать, правильный образ жизни и внимание к достоверности источников информации помогут уменьшить тревогу, связанную с происходящей в мире ситуацией, заявил главный внештатный специалист, психиатр Минздрава РФ, президента НМИЦПН им. В. П. Сербского Зураб Кекелидзе.

«Умение прощать - великое умение. Это не только помогать тем, кого простили, но и самим себе», - сказал Кекелиде.

Он добавил, что нужно серьезно относиться к достоверности получаемой информации и доверять только проверенным источникам. Важно также правильно оценивать свое состояние и готовность к чтению новостей.

«Нарушения сна, трудность с засыпанием, частые просыпания в тревоге, тревожные сны, ночные перекусы – это тревожные сигналы», - подчеркнул Кекелидзе.

По его словам, сейчас особенно важно следовать режиму, работать не более 8 часов и соблюдать культуру сна.

«По данным ВОЗ, каждый 4-5 житель планеты страдает психическим или поведенческим расстройством. Каждый второй житель имеет шанс заболеть психическим или поведенческим расстройством», - сообщил Кекелидзе.

Ситуация обостряется в старческом возрасте, когда распространение получает депрессия, добавил специалист.

«От 30 до 50% лиц, обращающихся в поликлинику, имеют те или иные психические или поведенческие расстройства», - уточнил Кекелидзе.

Он отметил, что эти люди часто нуждаются в помощи, а также призвал не бояться обращаться к психиатрам и психотерапевтам своевременно.