РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска провели плановый рейд по соблюдению правил парковки, в ходе которого эвакуировали часть машин, сообщает теротдел администрации округа.

Рейд направлен на пресечение нарушения правил парковки, остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, создающих препятствия для движения других транспортных средств. Во время него проводят эвакуацию брошенных машин.

24 марта в ходе планового рейда на улице Академика Доллежаля эвакуировали транспортные средства, припаркованные на проезжей части в нарушение ПДД.

Мероприятие прошло под контролем начальника теротдела микрорайона Юрия Ерохина совместно с сотрудниками ГИБДД Подольска.

Рейды по соблюдению ПДД будут проводиться на постоянной основе.

Водителей попросили быть ответственными и соблюдать правила парковки, не оставлять свои автомобили в неположенном месте.

Неправильно припаркованный транспорт создает опасность для пешеходов, трудности в работе коммунальной техники, нарушает ритм автомобильного движение в целом по округу.