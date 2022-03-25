РИАМО - 25 мар. В I квартале 2022 года специалисты догазифицируют 30 населенных пунктов Дмитровского округа. Всего в 2022 году в рамках президентской программы «Социальная газификация» газ подключат к 3 356 домам в 108 населенных пунктах округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

С начала 2022 года в округе были газифицированы 55 частных домовладений, к 1 268 земельным участкам подведена газовая труба, построено 2 963 метра газопровода.

В настоящий момент работы по газификации уже завершились в 11 деревнях округа: Микишкино, Кекишево, Пуриха, Удино, Дедлово, Векшино, Федотово, Семенково, Афаносово, Нерощино и Астерцово.

«Наш округ является одним из лидеров среди подмосковных городов по заключению договоров на догазификацию в первом квартале 2022 года. За весь период президентской программы у нас будет догазифицирован 181 населенный пункт с охватом более 12 тысяч жителей», — отметил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

До границ земельного участка газовую трубу доводят бесплатно. Для этого нужно, чтобы домовладение было официально зарегистрировано, а в населенном пункте имелся магистральный газ. Жителям нужно будет оплатить лишь выбранный комплект оборудования и работы внутри участка. Много бумаг оформлять не придется – все работы сделают в рамках одного комплексного договора.

Кроме того, для удобства жителей в удаленные районы приезжает мобильный офис «Социальной газификации». В нем жители могут заключить договор на прокладку труб по участку, узнать особенности подключения и получить множество других услуг.

Так, 25 марта мобильный офис соцгазификации посетит п. Горшково, д. 40, 26 марта - д. Шихово, 29 марта - п. Новонекрасовский, 30 марта - д. Агафониха, 31 марта - д. Горки Сухаревские. Офисы будут работать с 10:00 до 16:00.