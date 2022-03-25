РИАМО - 25 мар. Роспотребнадзор внес изменения в санитарно-эпидемиологические требования для российских школ из-за стабилизации ситуации по коронавирусу, сообщается на сайте ведомства.

Так, в новом документе отменяется требование по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета, также больше не нужно рассаживать школьников зигзагообразно с дистанцией в 1,5 м.

Школьники больше не должны предъявлять медсправку после того, как контактировали с больным коронавирусом. При этом наличие справки после перенесенного заболевания остается обязательным.

Еще отменили требование по установке разного начала урока и перемен для классов. В связи со стабилизацией ситуации по коронавирусу разрешили увеличить загрузку летних лагерей до 100%.

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