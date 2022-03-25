РИАМО - 25 мар. Московское областное УФАС России включило ООО «Проектно-строительная компания «ПСГ-Проект» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Пущинский научный центр биологических исследований РАН пожаловался в УФАС на подрядчика работ по разработке проектно-сметной документации для капремонта тепловых узлов.

Проектно-строительная компания нарушила условия исполнения контракта, поэтому учреждение расторгло контракт с ней.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России фирма не представила доказательств устранения допущенного нарушения. В связи с этим сведения о компании признали подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.