РИАМО - 25 мар. В День работника культуры были названы имена 6 лауреатов премии президента РФ для молодых деятелей искусства, а также премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2021 года, сообщил советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.

«По традиции в этот день президент подписывает два указа о присуждении премии», - рассказал Толстой.

Лауреатами премии президента для молодых деятелей искусства стали прима балерина Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Оксана Кардаш, концертмейстер оркестра Мариинского театра Софья Кипрская, артист и режиссер Дмитрий Сердюк.

Премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества присуждена худруку Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац Георгию Исаакяну, худруку Архангельского театра кукол Дмитрию Лохову и сценографу и художнику Никите Сазонову.

Каждый из лауреатов премии получит по 5 млн рублей. ​