РИАМО - 25 мар. Еще 676 человек выздоровели после перенесенного коронавируса в Подмосковье. С начала пандемии число вылечившихся от Covid-19 в регионе достигло 926 299, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в Подмосковье умерли 19 пациентов с подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии в регионе скончались 14 713 человек с Covid-19.

Также за сутки в больницы Подмосковья доставили 121 пациента с подтвержденным коронавирусом, это на 3,3% меньше, чем днем ранее, когда за сутки госпитализировали 125 Covid-пациентов.

В Подмосковье продолжается активная кампания по вакцинации населения от коронавируса. Прививку можно сделать бесплатно в государственных поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации.

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