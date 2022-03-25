РИАМО - 25 мар. В Москве продолжается строительство 32 объектов здравоохранения за счет средств бюджета. Их общая площадь превысит 500 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

На территории Международного медицинского кластера в Сколково ведется строительство 4 объектов, для больниц города будут возведены 4 скоропомощных стационарных комплекса. Также в городе появятся 3 новых уникальных медицинских объекта, подстанция скорой помощи, 17 поликлиник и 3 больничных корпуса.

«Этот год можно назвать годом здравоохранения в строительстве. В этом году будет построено рекордное количество медицинских учреждений: 28 объектов общей площадью порядка полумиллиона квадратных метров», – заявил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Так, в городе будут построены новые здания лечебно-диагностического комплекса им. А.С. Логинова и Инфекционной клинической больницы №1, а в Сколково будет завершено возведение Многофункционального медицинского центра.