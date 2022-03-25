РИАМО - 25 мар. В Московской области продолжается реализация программы Социальная газификация. Сейчас она выполнена уже на 48%, сообщает пресс-служба регионального Минэнерго.

Реализацией программы в регионе занимается крупнейшее газораспределительное предприятие России — АО «Мособлгаз». В планах за два года – 2021 и 2022 – газифицировать 2 805 населенных пунктов, в которых расположено более 115 тысяч домовладений. Там проживают свыше 300 тыс. человек.

«На сегодняшний день работы уже выполнены в 1 354 населенных пунктах, что составляет 48% от заявленного плана, подведены газопроводы к границам земельных участков более 16 тыс. домовладений», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Он напомнил, что в прошлом году удалось создать потенциал для подключения 40 тыс. домов. В этом году энергетикам нужно будет догазифицировать 1 451 населенный пункт.

Во всех населенных пунктах Московской области распределительная газовая сеть строится так, чтобы все дальнейшие подключения жителей были максимально комфортны и проводились в сжатые сроки.

Жители населенных пунктов, которые были газифицированы в прошлом году, могут беспрепятственно подключить к газу свои дома по уже разветвленной газовой сети. Для этого нужно оставить заявку.