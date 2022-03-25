РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 мар. Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который пытался вынести несколько упаковок детского питания на сумму более 8 тыс. рублей из магазина в Щелкове, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

На пульт дежурного вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании КТС из магазина «Ашан». По прибытии на место росгвардейцы задержали ранее не судимого мужчину 1998 года рождения, зарегистрированного в Мытищах, пытавшегося похитить детское питание.

После задержания гражданин был передан прибывшим сотрудникам МУ МВД России «Щелковское».