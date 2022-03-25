РИАМО - 25 мар. В Подмосковье появилась новая электронная услуга. Теперь заказать для школьников медсправку, не требующую осмотра врача, можно онлайн. Срок оформления займет от 3 до 5 дней в зависимости от формы справки, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Заказать документ можно через школьный портал. Для этого необходимо выбрать нужную форму и заполнить ее.

«После заполнения формы заявка будет передана в поликлинику. Готовую справку можно будет забрать в медицинском кабинете образовательного учреждения», - рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

Услуга доступна при условии, что дети прикреплены к поликлиникам, подведомственным Минздраву Подмосковья. Сейчас онлайн можно оформить 7 видов справок.

В их числе правка для получения путевки на санаторно-курортное лечение (форма 070/У), санаторно-курортная карта для детей (форма 076/у), медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления (форма 079/у), медицинская справка (форма 086/у), выписка о профилактических прививках, справка об отсутствии контактов, выписка из истории развития ребенка.