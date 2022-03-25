РИАМО - 25 мар. Автовладельцев Московской области предупредили, что в предстоящие выходные ожидается похолодание, поэтому не стоит переобувать машину на летнюю резину, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

26 марта будет еще тепло – температура воздуха днем прогреется до плюс 9 градусов, а в воскресенье, 27 марта, перейдет в минус. Также ожидается снег, метель с ухудшением видимости, сильный штормовой ветер с порывами до 23 м/с.

«На дорогах возможно образование гололедицы, поэтому по-прежнему рекомендуем автомобилистам не менять резину», - подчеркнули в Минтрансе.

При необходимости региональные дороги обработают противогололедными материалами и обеспечат безопасный проезд.

Автомобилистам также напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, особенно это важно в непогоду.