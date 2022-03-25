РИАМО - 25 мар. МФЦ Московской области вместе с Музеем Победы дает старт проекту «Лица Победы», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.

«Жители региона смогут передать в любом МФЦ Подмосковья сведения о своем родственнике – ветеране Великой Отечественной войны или герое тыла в базу данных Музея Победы», – сказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Она добавила, что жителями Подмосковья являются примерно 40 тыс. ветеранов ВОВ. По ее словам, этот проект призван сохранить память о всех, кто внес вклад в Великую Победу.

«Мы понимаем, как важно всегда помнить о тех, кто воевал на фронте, трудился в тылу и боролся в партизанских отрядах», – отметила Каклюгина.

Ранее подобные базы данных не предполагали такого полного и всестороннего охвата, в этом и заключается уникальность проекта, заключила вице-губернатор.