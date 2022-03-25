РИАМО - 25 мар. МФЦ Московской области вместе с Музеем Победы дает старт проекту «Лица Победы», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.
Она добавила, что жителями Подмосковья являются примерно 40 тыс. ветеранов ВОВ. По ее словам, этот проект призван сохранить память о всех, кто внес вклад в Великую Победу.
«Мы понимаем, как важно всегда помнить о тех, кто воевал на фронте, трудился в тылу и боролся в партизанских отрядах», – отметила Каклюгина.
Ранее подобные базы данных не предполагали такого полного и всестороннего охвата, в этом и заключается уникальность проекта, заключила вице-губернатор.
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