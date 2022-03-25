РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мар. Межведомственная комиссия городского округа Балашиха признала аварийным и подлежащим сносу дом 1935 года постройки после результатов проверок и требования Госжилинспекции Московской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Деревянный двухэтажный 87-летний дом по ул. Восточной, 1 в мкрн Салтыковка инспекторы осмотрели в январе. Основанием стало поручение Балашихинской городской прокуратуры определить, насколько строение отвечает нормативам жилого дома. Инспекторы выявили многочисленные признаки аварийности здания: высокую степень износа стен, нарушение целостности фундамента и отслоение штукатурки во внутренних помещениях.

Госжилинспекция направила главе Балашихи письмо о необходимости рассмотреть на заседании межведомственной комиссии соответствие данного дома требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. В течение месяца вопрос о признании дома аварийным и подлежащим сносу был решен.

По словам руководителя Госжилинспекции региона Ольги Фединой, именно муниципальные власти уполномочены законом рассматривать вопросы о непригодности домов для проживания и решать их дальнейшую судьбу.

«Поскольку дом признали аварийным, на управляющую компанию ложится серьезная ответственность за поддержание безопасного проживания людей до момента расселения», - подчеркнула Федина.