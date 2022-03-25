РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 мар. Сдать строящуюся поликлинику в микрорайоне Южный городского округа Домодедово планируют в сентябре 2022 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизация первичного звена».

«На объекте выполняются отделочные и фасадные работы, устройство внутренних и внешних инженерных сетей. Работы ведутся в несколько смен с опережением графика», — сказал руководитель ведомства Владимир Локтев.

Общая площадь 4-этажного здания составит более 9,6 тыс. кв. м. В нем разместятся детско-взрослая поликлиника с женской консультацией на 400 посещений в смену. Детский и взрослый блоки будут изолированы друг от друга, с отдельными входами.