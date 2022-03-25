РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 мар. Полицейские Домодедова рассказали ученикам лицея №3 об административной и уголовной ответственности для несовершеннолетних, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

Мероприятие направлено на повышение правовой грамотности подростков, профилактику административных правонарушений и преступлений в молодежной среде.

Полицейские напомнили школьникам о возрасте административной и уголовной ответственности, привели примеры ситуаций, при которых несовершеннолетние могут стать фигурантами судебных разбирательств. Также сотрудники полиции проинформировали старшеклассников об ответственности за распространение заведомо ложной информации.