РИАМО - 25 мар. Специалисты проведут экологическую реабилитацию Собачьего пруда, расположенного в природно-историческом парке «Битцевский лес», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Собачий пруд расположен на пустыре 28-го квартала Битцевского леса. Это песчано-глиняный карьер, затопленный водой. В настоящее время в водоеме скопилось большое количество водорослей и ила.

«В настоящий момент по периметру пруда выставляется ограждение, специалисты уже приступили к понижению уровня воды в водоеме до необходимого. Затем, учитывая особенность территории и растущие в пруду и вдоль его берегов деревья, с помощью многофункционального земснаряда выполнят уборку мусора, очистку дна от ила и дноуглубление», — сообщил заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

Он добавил, что при использовании специального шланга скопившиеся на дне пруда отложения переместят в комплекс обезвоживания. Таким образом, ил отделят от воды. Очищенную от лишнего жидкость вернут обратно в пруд. Такие процедуры не повредят экологической системе водоема.

На мелководье специалисты планируют организовать биоплато. Там высадят ирис болотный, рогоз и тростник. Эти растения станут природным фильтром водоема. Около пруда протянутся пешеходные дорожки. Они будут выполнены из теннисита и гранитного отсева. Вдоль них установят лавочки и урны.