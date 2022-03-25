РИАМО - 25 мар. Суд признал законным постановление Московского областного УФАС России о привлечении сети ювелирных магазинов Sunlight (ООО «Солнечный Свет») к административной ответственности за нарушение закона о рекламе, сообщает пресс-служба управления.

Сети ювелирных магазинов надлежит выплатить штраф в размере 150 тыс. рублей.

Ранее в управление поступило обращение гражданина, содержащее информацию о получении им рекламного звонка от ООО «Солнечный Свет»» без его согласия. На основании обращения в отношении общества было возбуждено административное расследование.

По итогам рассмотрения дела об административном правонарушении Московское областное УФАС России вынесло постановление о привлечении ООО «Солнечный Свет» к административной ответственности в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.

Общество не согласилось с постановлением управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Солнечный Свет» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России.