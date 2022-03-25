РИАМО - 25 мар. Движение поездов Allegro, следующих по маршруту из Санкт-Петербурга в Хельсинки, приостановят с 26 марта по причине нецелесообразности поездок, сообщает «Вечерняя Москва».
Данный железнодорожный маршрут являлся единственным регулярным транспортом между Россией и ЕС.
Министр управления госсобственностью Финляндии Тютти Туппурайнен подчеркнул, что такое решение принято в связи с нецелесообразностью движения Allegro с точки зрения государственного владельца.
Финская компания VR Group уведомила РЖД об остановке движения еще 1 марта. Однако поезда продолжили курсировать для того, чтобы граждане Финляндии могли вернуться на родину.
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