РИАМО - 25 мар. В столичной подземке набирает популярность такой способ оплаты проезда, как Face Pay. По биометрии пассажиры метро с начала года совершили уже 6 млн поездок, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Face Pay является надежной альтернативой Apple Pay и Google Pay: при использовании биометрии не возникает отклоненных платежей и проблем со входом.

Пройти регистрацию в Face Pay можно с помощью приложений «Метро Москвы» и «Московский транспорт».

С 16 марта оплатить проезд по биометрии можно на станции «Кутузовская» МЦК, пересадка на метро будет бесплатной.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поручил повышать удобство поездок, поэтому мы предоставляем самый широкий выбор возможностей оплаты проезда. С начала года пассажиры и сотрудники метро совершили уже более 6 млн поездок по биометрии», — сказал заммэра столицы, глава Дептранса города Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что Face Pay — это полностью российская разработка, которая является собственностью правительства Москвы. Поэтому отключение из других государств ей не грозит.

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