РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 мар. В 2022 году планируют начать благоустройство спортивной зоны в парке «Константиновский» городского округа Домодедово, сообщил глава муниципалитета Михаил Ежокин.

«Продолжаем благоустройство парка «Константиновский». Там появится еще одно место для отдыха молодежи. В этом году планируем начать благоустройство спортивной зоны рядом с Ивановскими прудами», — написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На территории 6,5 тыс. кв. м расположатся скейт-парк, памп-трек, а для ребят помладше — детская велотрасса. Также сделают прогулочные зоны и проведут озеленение территории.