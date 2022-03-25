РИАМО - 25 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников культуры города с профессиональным праздником и подвел итоги работы столичных культурных учреждений за два года, проведенных в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса.

«Мы помогли городским учреждениям культуры пережить «дни закрытых дверей» и по максимуму компенсировали падение доходов от продажи билетов. Более 9,7 млрд бюджетных рублей было направлено на выплату заработной платы и покрытие текущих расходов музеев, культурных центров и театров», - написал Собянин в своем личном блоге.

Он отметил, что главную работу по поддержанию отрасли проделали сами работники культуры города, которые за короткое время перешли в онлайн-формат. Благодаря этому люди, вынужденно сидящие дома на карантине, могли продолжать смотреть выставки, концерты и спектакли, а педагоги художественных и музыкальных школ смогли продолжать обучать своих воспитанников.

«Как бы непривычно ни было встречаться в ZOOMе, педагоги музыкальных и художественных школ всегда оставались на связи со своими любимыми учениками», - добавил мэр.

Кроме того, в условиях пандемии и связанных с ней ограничений в Москве продолжалась реализация масштабной городской программы модернизации детских школ «Искусство детям», а также общее развитие материально-технической базы столичной культуры.

Так, за два года новые здания получили Театр юного актера и Уголок дедушки Дурова. После ремонта открылись Дом культуры «Северный», «Ведогонь-театр» в Зеленограде и несколько других культурных пространств Москвы. Мэр заявил, что масштабная работа по модернизации материальной базы столичной культуры будет продолжена.

Собянин подчеркнул, что переход культурных событий в онлайн-формат не смог уменьшить интерес людей к живым мероприятиям и после первого послабления антиковидных мер люди снова начали ходить в театры, музеи и библиотеки. Культурные учреждения пользовались большой популярностью, несмотря на ограничение возможного числа посетителей и масочный режим.

15 марта в Москве были отменены все ограничения, связанные с коронавирусом. В полную меру заработали и все культурные учреждения города.