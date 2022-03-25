РИАМО - 25 мар. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в последние годы в мегаполисах наблюдается больше природных аномалий, также сменился ветровой режим, сообщает ТАСС.

Что касается Москвы, то в этом городе выросло число опасных явлений, стали более интенсивными осадки.

Также Вильфанд отметил, что сейчас мегаполисы являются «островами тепла». Например, в Москве много высотных зданий и солнце прогревает их стены. А в сельской местности прогревает только почву.

«В антициклональных условиях зимой температура в центре Москвы на 15, а иногда даже на 20 градусов выше, чем в окрестностях. Кроме того, высотные здания способствуют тому, что происходит конвекция, то есть перемещение воздушных масс вдоль этих стен», - отметил научный руководитель.

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