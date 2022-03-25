РИАМО - 25 мар. Примерно 3 млн жителей столицы пользуются льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг, в городе действует 2 вида помощи в этом направлении, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В столице предусмотрено 2 вида помощи по оплате ЖКУ — субсидии и льготы. Это разные формы выплат, но они объединены одной важной целью — оказать финансовую поддержку горожанам. Льгота — это скидка на оплату услуг, в столице насчитывается более 60 категорий льготников, которые имеют право ее получить и сократить расходы на ЖКУ в среднем на 30–50%», — рассказал руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Вячеслав Торсунов.

Глава ведомства отметил, что размер скидки на оплату ЖКХ зависит от льготной категории, состава семьи и ряда других факторов. Около 60 льготных категорий граждан имеют право на такую скидку. К ним относятся многодетные и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, ветераны, почетные доноры Москвы.

Льготы и субсидии предоставляются только на жилые помещения. Получить их можно в виде скидок на оплату ЖКУ. Но в ТиНАО льготы предоставляют в форме компенсационных выплат.

Ветераны труда и воинской службы могут претендовать на компенсацию половины расходов на услуги ЖК, а многодетные семьи на скидку в 30%.

Жителям Подмосковья рассказали о поддержке сферы строительства и граждан при оплате ЖКУ>>