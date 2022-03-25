РИАМО - 25 мар. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что попытки западных стран повлиять на решение руководства России по проведению спецоперации на Украине через ограничения на бизнес являются глупыми, бессмысленными и дурацкими, сообщает РИА Новости.

Медведев также отметил, что российский бизнес в этой ситуации оказался «без вины виноватым». При этом предприниматели не могут повлиять на геополитическую ситуацию никак.

Он напомнил, что у власти и бизнеса разные задачи. Так, власть ориентируется на интересы страны.

«Тот, кто занимается управлением собственным бизнесом (это очень важная задача), он занимается только этим. Поэтому расчеты на то, что, ограничивая российский бизнес, они каким-то образом повлияют на власть, они абсолютно бессмысленны, они просто глупые, дурацкие», — сказал Медведев.

В отношении России было введено беспрецедентное число санкций после начала проведения военной спецоперации на Украине.

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