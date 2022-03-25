РИАМО - 25 мар. Столичные власти приняли решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки города в отношении территории в Марушкинском поселении для строительства инфраструктурных объектов «Почты России», сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Такое решение было принято рабочей группой городской Градостроительно-земельной комиссии по вопросам градостроительной деятельности, которую возглавляет заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Рассматриваемая территория находится в Новомосковском округе по адресу: деревня Шарапово, Придорожная улица, участок 4В. Сейчас он свободен от капитальных строений.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, земельный участок имеет площадь около 0,62 га. На нем планируется построить объекты транспортного обслуживания для логистического комплекса «Почты России».