РИАМО - 25 мар. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что снег в столичном регионе растает в первой декаде апреля, в лесах он сохранится до середины апреля, сообщает ТАСС.

«В Подмосковье снег будет еще, по климату он сходит в первой декаде апреля, а в лесах он будет и до середины апреля. Полностью сойдет снег только в середине апреля, если говорить о лесах», - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что из-за солнечной погоды высота сугробов в Московском регионе за последнюю неделю сократилась в 2 раза, однако лужи не образовались.

«Это связано с нечасто встречающимся событием, когда солнечные лучи, энергия большая, они приводят к тому, что снег из твердого состояния переходит в газообразное состояние, в водяной пар, минуя жидкую фазу. Поэтому на улицах нет луж», - пояснил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что зима вернется в Московский регион 27 марта. В этот день ожидается похолодание, сильный ветер, снег, метель. Также в конце марта прогнозируются резкие скачки атмосферного давления.