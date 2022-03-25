РИАМО - 25 мар. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что снег в столичном регионе растает в первой декаде апреля, в лесах он сохранится до середины апреля, сообщает ТАСС.
Он уточнил, что из-за солнечной погоды высота сугробов в Московском регионе за последнюю неделю сократилась в 2 раза, однако лужи не образовались.
«Это связано с нечасто встречающимся событием, когда солнечные лучи, энергия большая, они приводят к тому, что снег из твердого состояния переходит в газообразное состояние, в водяной пар, минуя жидкую фазу. Поэтому на улицах нет луж», - пояснил Вильфанд.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что зима вернется в Московский регион 27 марта. В этот день ожидается похолодание, сильный ветер, снег, метель. Также в конце марта прогнозируются резкие скачки атмосферного давления.
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