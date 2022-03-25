РИАМО - 25 мар. В пятницу в столичном регионе ожидается облачная погода с осадками в виде дождя, сообщается на сайте «Метеоновости».

Регион будет находиться под влиянием ложбины северо-восточного циклона. Максимальная температура воздуха в Москве составит от плюс 4 до плюс 6 градусов, по Московской области — от плюс 2 до плюс 7 градусов.

Ветер ожидается юго-западный с порывами до 3-8 м/с. Атмосферное давление начнет понижаться, содержание кислорода в воздухе близко к климатической норме.

Специалисты отметили, что людям с метеозависимостью следует внимательно относиться к своему самочувствию.

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