РИАМО - 24 мар. Весной изменяются биологические ритмы организма. Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что некоторые продукты могут помочь оздоровить и укрепить организм необходимыми витаминами и микроэлементами, сообщает «Вечерняя Москва».

Большое количество полезных веществ содержится в квашеной капусте. В частности, в ней имеются янтарная кислота и витамин С.

«Даже цитрусовые не обладают таким количеством витамина С. Еще продукт содержит молочную кислоту и янтарную. В квашеной капусте содержится большое количество лактобактерий, которых нет даже в йогурте или ряженке», – заявила медик.

Квашеная капуста имеет омолаживающий эффект, а также улучшает работу сердца.

Кроме того, весной необходимо включить в рацион продукты с высоким содержанием витаминов A и D.

«Витамин А необходим для обновления слизистых, соответственно, если употреблять такие продукты, как перец, киви, орехи, сухофрукты, то вирусу сложнее будет зацепиться за наши клетки», – добавила Соломатина.

Рыбы, яйца, горох и зелень обладают высоким содержанием витамина D. Он улучшает познавательные способности мозга, обновляет кожу и оберегает нервную систему.

На пользу репродуктивной системе пойдут продукты, которые богаты цинком: авокадо, грибы, горох, миндаль, семечки и морепродукты.