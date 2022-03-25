РИАМО - 25 мар. По итогам 2021 года предприятия легкой промышленности столицы перечислили в консолидированный бюджет города свыше 6 млрд рублей, что на 23,6% больше, чем в 2020 году, и на 36,1% больше, чем в 2019 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На долю предприятий легкой промышленности приходится около 4% налоговых поступлений от обрабатывающих производств Москвы. Лидером по размеру перечисленных налогов стали производители одежды – их вклад в бюджет составил более 3,7 миллиарда рублей, или 62%. На втором месте – производители текстильных изделий с налоговыми отчислениями в размере около 1,6 миллиарда рублей, или 26% от всех отчислений», — сказал Ефимов.

Он добавил, что на третьем месте – производители обуви. Они направили порядка 570 млн рублей в бюджет, или 9% налоговых платежей.

Легкая промышленность является одной из отраслей городской экономики, которая демонстрировала уверенный рост поступлений в бюджет в 2020 и 2021 годах.

По итогам 2021 года предприятия легкой промышленности перечислили в бюджет столицы 1,8 млрд руб. налога на прибыль, что на 20,9% больше, чем в 2020 году, и на 55,4% больше, чем в 2019 году. НДФЛ был перечислен в объеме 2,2 млрд рублей, что на 17,4% больше, чем в 2020 году, и на 21,6% больше, чем в 2019 году.

Наибольшую динамику продемонстрировали отчисления от предпринимателей, которые используют специальные налоговые режимы, среди которых много субъектов малого и среднего бизнеса. Поступления от спецрежимов за 2021 год оказались больше 1,5 млрд рублей, они увеличились на 49,1%, по сравнению с 2020 годом, и на 70,6% по сравнению с 2019 годом, отметил глава департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

Обрабатывающие производства являются одной из приоритетных отраслей, которые включены в нацпроект «Производительность труда» в столице, реализацию которого начали в прошлом году. Участниками национального проекта в этом году могут стать 109 организаций, за 3 года поддержку окажут 561 компании. Из 4 тыс. столичных организаций, которые отвечают требованиям по участию в проекте, в сфере легкой промышленности работают 37. Заявки на участие в проекте принимаются на сайте производительность.рф с обязательным указанием региона участия «город Москва».

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.