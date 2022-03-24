РИАМО - 24 мар. В экстренные службы поступило сообщение о минировании павильона «Азербайджан» на ВДНХ, сообщает ТАСС.

Неизвестные заявили об угрозе взрыва. Правоохранители проверяют поступившее сообщение.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна сообщений о «минировании». Анонимы сообщают об угрозах взрыва по электронной почте в судах, образовательных учреждениях и объектах транспортной инфраструктуры.

Чаще всего подобные сообщения поступают из-за рубежа. ФСБ России заявляла, что несколько иностранных интернет-ресурсов, с которых приходили такие угрозы, были заблокированы.