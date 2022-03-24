РИАМО - 24 мар. Специалисты завершили благоустройство центральной части Фрязина. Работы были выполнены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

Работы провели в сквере Победы и в пешеходных зонах улиц Ленина, Дудкина, Комсомольской и Институтской.

На пешеходных дорожках появилась тротуарная плитка, вдоль них были установлены скамейки и урны.

Сквер по улице Дудкина находился в запустении, там отсутствовали пешеходные проходы и удобные прогулочные зоны. Теперь в сквере открыта большая детская игровая площадка, зона отдыха с клумбами и деревьями.

На западе сквера был установлен деревянный настил, который станет танцевальной площадкой и зоной для занятий спортом и йогой. Кроме того, на всей территории сквера специалисты уложили газон, установили элементы освещения и малые архитектурные формы.

Также в 2022 году планируется благоустроить площадь перед Домом культуры «Исток» и пешеходную зону вдоль улицы Комсомольской.