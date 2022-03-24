РИАМО - 24 мар. В электронном виде было оформлено почти 900 тыс. справок для подмосковных школьников, перенесших болезнь. Образовательные учреждения получают соответствующую информацию автоматически, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Информация передается благодаря интеграции ЕМИАС и Школьного портала.

«Для нас это еще один важный шаг в части информатизации медицинских сервисов. У медицинского специалиста больше нет необходимости тратить время на заполнение и выписку справок, а ребенок не сможет ее потерять или испортить», – заявила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

Данные о болезни учащихся автоматически передаются в школьный электронный журнал. Доступ к ним имеют как учителя, так и родители. При продлении освобождения ребенка от занятия информация об этом также автоматически отражается в электронном дневнике.

Благодаря цифровизации в среднем за год количество бумажных справок сокращается на 2,5 млн.