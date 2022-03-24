РИАМО - 24 мар. В электронном виде было оформлено почти 900 тыс. справок для подмосковных школьников, перенесших болезнь. Образовательные учреждения получают соответствующую информацию автоматически, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
Информация передается благодаря интеграции ЕМИАС и Школьного портала.
Данные о болезни учащихся автоматически передаются в школьный электронный журнал. Доступ к ним имеют как учителя, так и родители. При продлении освобождения ребенка от занятия информация об этом также автоматически отражается в электронном дневнике.
Благодаря цифровизации в среднем за год количество бумажных справок сокращается на 2,5 млн.
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