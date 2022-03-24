РИАМО - 24 мар. Глухой мужчина попросил о помощи оператора-сурдопереводчика центра обработки вызовов системы-112 Подмосковья. Правоохранители задержали его по подозрению в краже телефона, сообщает пресс-служба системы-112.

По звонку с помощью программы Skype мужчина объяснил, что нашел мобильный телефон на улице и посчитал его бесхозным. Он был готов вернуть устройство законному владельцу.

Осложнилась ситуация тем, что мужчина признал свою вину, подписав документы. В стрессовой ситуации ему сложно понять читаемое, поэтому тот поставил свою подпись неосознанно. Объяснить это сотрудникам полиции он не смог, так как ему не был предоставлен сурдопереводчик.

Специалист системы-112 объяснил мужчине, что даже случайное нахождение чужой вещи может приравниваться к краже. Присутствующему врачу он объяснил, что допрос должен проводиться в присутствии сурдопереводчика.

Позднее мужчина вновь связался с оператором-сурдопереводчиком. Он поблагодарил за оказанную помощь и сообщил, что именно звонок в систему-112 способствовал тому, что его отпустили.

Операторы-сурдопереводчики подмосковной системы-112 каждый день оказывают помощь заявителям. С начала 2022 года они обработали около 160 вызовов от лиц с ограниченными возможностями по слуху.