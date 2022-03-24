РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 мар. В Домодедове ведется поиск инвестора на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Южный, сообщил председатель комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации округа Александр Епишин.

Отчет администрации перед населением провели в микрорайоне Южный в четверг. На мероприятии присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский, депутаты округа и другие.

«В данное время идет поиск инвестора, который хотел бы на этой территории построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Даже были уже согласия некоторых инвесторов, но, к сожалению, сейчас время непростое. Среди тех инвесторов, с которыми мы проводили переговоры, все поставили на паузу окончательное решение, поэтому мы ждем от них предложений, и, если они будут готовы построить физкультурно-оздоровительный комплекс, мы тогда дополнительно доложим об этом», - сказал Епишин.

Он отметил, что пока решения нет, но на выделенном для этого участке земли ничего, кроме ФОКа, строиться не будет.