РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 мар. В Домодедове ведется поиск инвестора на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Южный, сообщил председатель комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации округа Александр Епишин.
Отчет администрации перед населением провели в микрорайоне Южный в четверг. На мероприятии присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский, депутаты округа и другие.
Он отметил, что пока решения нет, но на выделенном для этого участке земли ничего, кроме ФОКа, строиться не будет.
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