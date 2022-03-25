РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мар. Московский областной перинатальный центр материнства и детства в Балашихе проведет День открытых дверей в пятницу, начало в 14:00, сообщается на официальном сайте учреждения.

Мероприятие проведут по адресу: шоссе Энтузиастов, дом №12.

В программе – рассказ о перинатальном центре, ответы на вопросы и экскурсия по родовому отделению (при наличии свободных родовых залов).

На день открытых дверей можно прийти с супругом. С собой необходимо взять паспорт и маску. Записаться на мероприятие можно по телефону справочной МОПЦ: 8(495)529-50-13. Количество участников ограничено.

Для всех, кто не сможет прийти на День открытых дверей, сотрудники медучреждения будут вести прямой эфир на странице МОПЦ во «ВКонтакте».